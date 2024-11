Harburg: Testbetrieb für autonom fahrende Mini-Busse angekündigt Stand: 27.11.2024 14:20 Uhr Der erste autonom fahrende, elektrische Mini-Bus im öffentlichen Nahverkehr soll im kommenden Jahr durch die Straßen von Harburg rollen. Die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH) haben am Mittwoch mit zwei Unternehmen eine Kooperation für einen Testbetrieb beschlossen.

Die Probefahrten sollen Mitte nächsten Jahres zunächst mit registrierten Nutzerinnen und Nutzern starten. Zur Sicherheit wird am Anfang noch ein Fahrer oder eine Fahrerin mit dabei sein.

Teil des Sammeltaxi-Angebots von "hvv hop"

Insgesamt fünf autonom fahrende Mini-Busse sollen in Harburg getestet werden. Sie sind dann Teil der Flotte des Angebots "hvv hop". Dabei handelt es sich um einen sogenannten On-Demand-Shuttle, also ein Sammeltaxi, das man per App des Hamburger Verkehrsverbunds (HVV) bestellen kann.

Regelbetrieb für 2027 angedacht

Das von der Verkehrsbehörde geförderte Projekt kostet insgesamt 37 Millionen Euro. Davon übernimmt der Bund rund 18 Millionen Euro. Wenn alles gut läuft, sollen die autonom fahrenden Mini-Busse 2027 in den Regelbetrieb gehen.

