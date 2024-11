Fahrerlose Moia-Sammeltaxis werden in Hamburg getestet Stand: 18.11.2024 14:28 Uhr In Hamburg laufen die Tests mit den selbstständig fahrenden Moia-Sammeltaxis erfolgversprechend. Die VW-Tochter lässt 25 autonom lenkende Fahrzeuge durch den Stadtverkehr rollen. Am Montag wurde der europaweit einmalige Versuch präsentiert.

Nicht zögerlich, sondern flott sind die selbstlenkenden VW-Elektrobusse in den Bezirken Wandsbek und Hamburg-Nord unterwegs. Trotz dichten Regens erkennen sie sogar, ob eine Fußgängerin oder ein Fußgänger plötzlich den Kopf zur Straße dreht, sie also überqueren will. Der Chef der Volkswagen-Tochter ADMT, Christian Senger, erklärte, man arbeite mit drei Sensorarten, die auch bei schlechtem Wetter funktionieren und sich "perfekt ergänzen".

Erste Fahrgäste sollen im kommenden Jahr mitfahren

Nur einmal musste der Sicherheitsfahrer am Montag eingreifen. Beim Rechtsabbiegen fuhr der Wagen über einen Zebrastreifen, obwohl ihn zwei Fußgänger nutzen wollten. So etwas soll im kommenden Jahr nicht mehr passieren, wenn die ersten Fahrgäste mitfahren. Nach 30 Minuten Testfahrt sprach Hamburgs Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) von einem guten Gesamtpaket. Ab 2026 sollen die Moia-Busse dann ohne Sicherheitsfahrer in Hamburg unterwegs sein.

