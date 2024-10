Harburg: Sammeltaxi-Angebot hvv hop auch im kommenden Jahr Stand: 01.10.2024 12:16 Uhr Die Menschen im Raum Harburg können sich freuen: Die Fahrten mit hvv hop sind auch im kommenden Jahr möglich. Die Sammeltaxis fahren im Auftrag der Hamburger Verkehrsbehörde.

Das Angebot wurde unter dem Namen ioki bekannt. Die weißen Kleinbusse, die wie Londoner Taxis aussehen, fuhren früher in den Elbvororten. Seit Januar 2023 sind die mehr als 20 Elektrowagen in Harburg unterwegs und bringen Menschen zum nächsten Bahnhof oder zur nächsten Bushaltestelle - oder holen sie dort ab. Es ist ein sogenannter On-Demand-Shuttle, also ein Sammeltaxi, das man per HVV-App bestellen kann. Die Fahrt kostet zwei Euro Zuschlag zu einem HVV-Ticket.

Verkehrssenator Tjarks: Wichtiges Angebot

18 Millionen Euro Fördergeld hatte das Bundesverkehrsministerium spendiert, jetzt zahlt die Verkehrsbehörde ein weiteres Jahr für hvv hop. Hamburgs Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) sagt: "Die große Nachfrage zeigt uns, dass solche Angebote wichtig sind, um die Brücke zum klassischen Nahverkehr zu schlagen." Bislang waren schon 300.000 Fahrgäste mit hvv hop unterwegs. Sie ließen sich besonders häufig vom Bahnhof Harburg nach Heimfeld, Eißendorf, Wilstorf, Langenbek und Rönneburg fahren.

