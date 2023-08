Hapag-Lloyd will offenbar bei koreanischer Reederei einsteigen Stand: 21.08.2023 12:44 Uhr Die Hamburger Reederei Hapag-Lloyd greift nach einem Konkurrenten aus Südkorea. Dabei geht es um Hyundai Merchant Marine (HMM), die aktuell siebtgrößte Reederei der Welt, die auch regelmäßig Schiffe nach Hamburg schickt.

Mehr als 100 Schiffe hat die koreanische Reederei HMM, darunter auch mehrere 400 Meter lange Frachter. Mit Hapag-Lloyd ist das Unternehmen schon lange in einer Allianz verbunden. Doch HMM steckt seit Jahren in einer Krise. Koreanische Banken mussten einspringen, um die Reederei vor einigen Jahren zu stützen. Jetzt steht ein Anteil von knapp 40 Prozent zum Verkauf. Nach Informationen aus Branchenkreisen hat Hapag-Lloyd ein Gebot abgegeben - als einziger Bieter aus dem Ausland. Offiziell wollte das Hapag-Lloyd noch nicht bestätigen. Ein Sprecher erklärte allerdings, man prüfe fortlaufend Möglichkeiten, um zu wachsen.

Hapag-Lloyd fünftgrößte Containerreederei der Welt

Hapag-Lloyd gilt mit einer Flotte von mehr als 250 Containerschiffen als fünftgrößte Reederei der Welt. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben etwa 14.000 Beschäftigte an 135 Standorten. Die Stadt Hamburg ist an Hapag-Lloyd beteiligt, würde also indirekt auch mit bei HMM einsteigen.

