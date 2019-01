Hamburgs einziger Weinberg wird gerodet

Vorerst kein Weinanbeu mehr am Hafen

NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 03.01.2019 15:00 Uhr Autor/in: Volker Frerichs

Nach fast 24 Jahren ist vorerst Schluss mit dem Weinanbau in Hamburg. Der einzige Weinberg der Stadt am Stintfang soll gerodet werden. Grund sind Sanierungen am Bahnhof Landungsbrücken.