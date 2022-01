Hamburgs Polizeipräsident Meyer kündigt Einsparungen an Stand: 03.01.2022 06:53 Uhr Hamburgs Polizeipräsident Ralf Martin Meyer hat Kürzungen für die Polizei für die nächsten beiden Jahre angekündigt. Im nächsten Doppelhaushalt 2023/2024 geht es für die Behörden in Hamburg um Einsparungen im hohen dreistelligen Millionenbereich.

Bei den Beamten soll nicht gekürzt werden, dafür aber bei den Angestellten, wie Polizeipräsident Meyer im Gespräch mit NDR 90,3 erklärte. Geld soll dadurch eingespart werden, dass offene Stellen nicht immer sofort besetzt werden: "Da haben wir jetzt schon eine gewisse Vakanz-Quote, die wird man ein Stück weit noch ausweiten." Die Aufgaben, beispielsweise im Objektschutz bei der Bewachung von Gebäuden, müssten dann Polizeibeamte übernehmen.

Mehr Homeoffice geplant

Die Polizei will außerdem weniger Gebäude anmieten und setzt auf mehr Homeoffice. So soll ein großes von der Polizei genutztes Bürogebäude in der City Nord 2024 aufgegeben werden. "Bis dahin müssen wir uns etwas überlegen", so der Polizeipräsident. Die Deutsche Polizeigewerkschaft geht von Einsparungen bis zu 50 Millionen Euro bis 2024 für Polizei und Feuerwehr aus.

