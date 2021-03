Hamburgs Grünen-Fraktionschef Lorenzen für härteren Lockdown Stand: 27.03.2021 10:04 Uhr Die Zahl der Corona-Fälle steigt und steigt - auch in Hamburg. Deshalb müsse jetzt dringend etwas passieren, sagte der Co-Fraktionschef der Grünen, Dominik Lorenzen, im Gespräch mit NDR 90,3.

Der Politiker fordert einen sehr kurzen, aber dafür sehr harten Lockdown in Deutschland - und zwar möglichst sofort. Und dafür will er auch die Wirtschaft in die Pflicht nehmen. Alles, was nicht systemrelevant sei und alles, was sich kurzfristig stoppen lasse, solle auch für eine Woche komplett gestoppt werden. Die Produktionsbänder bei VW könnten zwar weiter laufen, aber in möglichst allen Büros sollte das Licht ausgehen, so Lorenzen.

Auch für den Einzelhandel könne er sich weitere Einschränkungen vorstellen: Ebenfalls für eine Woche sollten auch die Drogeriemärkte schließen - offen blieben dann nur die Supermärkte und Discounter. Ebenfalls für eine Woche sollten die Bürgerinnen und Bürger auch noch einmal auf alle privaten Kontakte verzichten. Und selbst Schulen und Kitas sollten an dem kurzen, harten Lockdown beteiligt werden, sagte der Fraktionschef der Grünen. Das sei aber der letzte, und nicht der erste Schritt. Es gehe darum, genau jetzt die dritte Welle der Corona-Pandemie zu brechen.

