Stand: 17.05.2020 12:03 Uhr - NDR Fernsehen

Hamburgs Elternkammer will Laptops für alle Schüler

Viele Schülerinnen und Schüler in Hamburg haben Probleme, beim so genannten Homeschooling mitzumachen. In vielen Haushalten gibt es nicht genügend Laptops oder Notebooks, um jetzt in der Corona-Krise am Heimunterricht teilzunehmen. Die Hamburger Elternkammer will das Problem mit einer Initiative angehen. Sie sammelt Geräte von Privatleuten und will diese an Schülerinnen und Schüler verteilen.

Homeschooling: Elternkammer will Laptops für alle Schüler Hamburg Journal - 16.05.2020 19:30 Uhr In Corona-Zeiten ist Homeschooling die Alternative zum Unterricht. Rund 20 Prozent der Schüler haben offenbar nicht die nötigen Geräte dafür. Die Elternkammer will helfen.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Hoher Bedarf in Privathaushalten

Dass viele Haushalte nicht auf monatelanges Homeschooling ausgestattet sind, bestätigte sich der Elternkammer durch eine Onlineumfrage. Wenn Schulen technisch auf dem neuesten Stand sind, treffe das nicht immer auf die Familien zu. "Wir haben ungefähr 1.100 Schüler. Meine Kolleginnen und Kollegen beziffern die Familien, die nicht oder in einem nicht ausreichenden Maße Zugang zu digitalen Endgeräten haben, auf ungefähr 30 bis 50 Prozent", sagte Philipp Scholz von der Max-Schmeling-Stadtteilschule dem Hamburg Journal des NDR Fernsehens.

Elternkammer hofft auf Spenden

Zwar gibt es einen Digitalpakt zur Unterstützung der Schulen, dabei hake aber die Umsetzung. So entstand die Idee zur Initiative "Gutes Geben". "Wir brauchen unbedingts Tablets, Laptops, große Smartphones. Wir nehmen aber auch Drucker oder Router", sagt Alexandra Fragopoulos von der Elternkammer Hamburg. Gespendet werden können an die Elternkammer Geräte, die nicht älter sind als fünf Jahre. Ältere Geräte kommen mit den Lernplattformen der Schulen nicht mehr mit.

Schulbehörde will weitere Geräte bestellen

Derweil will die Hamburger Schulbehörde mit zusatzlichen Mitteln aus dem Digitalpakt weitere Tablets und Laptops bestellen. Die Bundesregierung hatte die Mittel zur Digitalisierung von Unterricht in der Corona-Krise um eine halbe Miliarde Euro aufgestockt. In Hamburg werden damit rund 25.000 zusätzliche Tablets und Laptops für Schüler angeschafft. Lehrkräfte beklagen allerdings, dass es Hamburg bisher keine übergreifende Lernplattform für digitalen Unterricht auf solchen Geräten gibt.

Dieses Thema im Programm: 16.05.2020 | 19:30 Uhr