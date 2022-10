Hamburgs Bürgermeister Tschentscher zum Bundesratspräsidenten gewählt Stand: 28.10.2022 10:10 Uhr Die Vertreterinnen und Vertreter der Bundesländer haben Hamburgs Ersten Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) am Freitag zum neuen Bundesratspräsidenten gewählt.

Die Länderkammer bestimmte den 56-Jährigen einstimmig zum Nachfolger des bisherigen Präsidenten Bodo Ramelow (Linke). Der Thüringer Regierungschef wurde zum ersten Stellvertreter Tschentschers gewählt, zweite Vizepräsidentin wurde die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig (SPD). Sie soll im kommenden Jahr zur Bundesratspräsidentin gewählt werden. Tschentscher tritt sein Amt am 1. November an.

Die Wahl Tschentschers erfolgte gleich zu Beginn der Sitzung. Die Bundesratspräsidenten werden jeweils für ein Jahr gewählt. Die Wahl folgt einer festgelegten Reihenfolge, die durch die Einwohnerzahl der Länder bestimmt wird.

Vertretung von Bundespräsident Steinmeier

Gleich in den ersten Tagen bis zum 6. November wird Tschentscher eine der Aufgaben übernehmen, die mit dem Amt verbunden sind: Er wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) vertreten, der ein paar Tage Urlaub hat.

Antrittsrede bei nächster Sitzung des Bundesrats

Seine Antrittsrede wird Tschentscher in der nächsten Sitzung des Bundesrats halten. Dabei wird er vermutlich die Schwerpunkte seiner Präsidentschaft erläutern. Das Motto, unter das er sein Amtsjahr stellen möchte, hatte er bereits zuvor genannt: "Horizonte öffnen und mit der Gemeinschaft der Länder einen zuversichtlichen Blick in die Zukunft richten". Höhepunkt des Amtsjahres wird das Bürgerfest zur Deutschen Einheit, das Hamburg am 3. Oktober 2023 ausrichten wird.

Beratungen über Energiepreispauschale und Abwehrschirm

Der Bundesrat berät heute außerdem über die vom Bundestag bereits beschlossene Energiepreispauschale für Rentnerinnen und Rentner sowie einen weiteren Heizkostenzuschuss für Bedürftige. Er will außerdem über den Abwehrschirm in Höhe von 200 Milliarden Euro abstimmen, der die Folgen der stark gestiegenen Gas- und Strompreise abmildern soll. Hier ist die Zustimmung der Länder erforderlich, damit das ebenfalls vom Bundestag schon beschlossene Gesetz in Kraft treten kann. Geplant sind eine Gas- und eine Strompreisbremse sowie Hilfen für in Not geratene Unternehmen.

Weitere Themen: Bürgergeld und Atomkraftwerke

Die Länderkammer will außerdem zum von der Ampel-Koalition geplanten Bürgergeld, zur Wohngeldreform und zum geplanten Weiterbetrieb der letzten drei Atomkraftwerke bis Mitte April kommenden Jahres Stellung beziehen.

