Hamburgische Bürgerschaft hat dreitägige Haushaltsberatungen begonnen Stand: 01.06.2021 19:15 Uhr Die Hamburgische Bürgerschaft startete heute mit einer Generaldebatte in die dreitägigen Beratungen für den Doppelhaushalt 2021/2022. Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) warb damit, dass die Stadt jetzt den Aufschwung nach Corona sichern muss.

"Hamburg ist stark und Corona wirft uns nicht um", sagte Bürgermeister Peter Tschentscher am Dienstag zum Auftakt der dreitägigen Haushaltsberatungen der Hamburger Bürgerschaft. Notwendig seien aber Investitionen in Digitalisierung, Klimaschutz und Mobilität. Rund vier Milliarden Euro sieht der Haushaltplan dafür bis Ende kommenden Jahres vor, so Tschentscher. Der Haushaltsplan sei ein starkes Fundament für den Aufbruch nach Corona.

Opposition kritisierte die Politik des rot-grünen Senats

Traditionell hat die Opposition den ersten Tag der Bürgerschaftsdebatte für eine Abrechnung mit der Arbeit des rot-grünen Senats genutzt. AFD-Fraktionschef Dirk Nockemann kritisierte vor allem die Grünen. Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) etwa spiele "Jugend forscht". Die Linken warfen dem Senat vor, sich nicht ausreichend, um die Armen zu kümmern. Anna von Treuenfels (FDP) kritisierte, dass besonders in den grünen Behörden zu viele neue Mitarbeiter eingestellt worden seien. CDU-Fraktionschef Dennis Thering meint, der Haushaltsentwurf werde der Stadt nicht gerecht. Für ihre Änderungsanträge hat die Opposition bislang aber keine Mehrheiten finden können.

Gesamtvolumen von 35,7 Milliarden Euro

Der vom rot-grünen Senat vorgelegte Haushaltsentwurf hat für beide Jahre ein Gesamtvolumen von rund 35,7 Milliarden Euro - 18,1 Milliarden Euro für das laufende und 17,6 Milliarden Euro für das kommende Jahr. Bis 2024 sieht er eine Neuverschuldung in Höhe von sechs Milliarden Euro vor.

Mit einem halben Jahr Verspätung

Normalerweise wird der Haushalt der Stadt bereits im Dezember beschlossen. Wegen der langen Koalitionsverhandlungen nach der Bürgerschaftswahl und wegen der Corona-Pandemie hat sich Senat mit seinem Entwurf aber mehr Zeit gelassen.

Alle Fraktionen mit Änderungswünschen

Alle Fraktionen haben Änderungswünsche angemeldet. Auch die Regierungsfraktionen von SPD und Grünen kündigten 80 Änderungsanträge mit einem Volumen von knapp 60 Millionen Euro an. Finanziert werden sollen die Pläne durch Umschichtungen im Senatsentwurf. Die CDU-Opposition geht mit mehr als 60 Änderungsanträgen im Gesamtvolumen von 130 Millionen Euro und der Forderung nach einer Personalbremse in die Beratungen. Auch die anderen Fraktionen in der Bürgerschaft haben Änderungswünsche, über die einzeln abgestimmt werden muss.

