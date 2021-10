Hamburgische Bürgerschaft debattiert über Mobilität Stand: 20.10.2021 06:50 Uhr Eine Woche nach dem ITS-Verkehrskongress steht die Mobilität der Zukunft heute in der Hamburgischen Bürgerschaft auf der Tagesordnung.

Für die Aktuelle Stunde haben die Grünen eine Debatte unter dem Titel "Hamburgs Ampel steht auf GRÜN: Der smarte Weg in die Mobilität der Zukunft" angemeldet. Die oppositionelle CDU sieht das offenkundig anders: Mit "rot-grüne Ideologie bremst Mobilität und Wohnungsbau" ist ihr Antrag für den zweiten Debattenteil überschrieben. Sie will "Verkehrschaos am Jungfernstieg, Gebührenabzocke beim Anwohnerparken" und "Radwege statt neue Wohnungen" thematisieren.

Außerdem werden sich die Abgeordneten unter anderem mit der gesundheitlichen Versorgung in sozial benachteiligten Stadtteilen, der U-Bahn-Anbindung Wilhelmsburgs und der Förderung von Überschwemmungsschutzmaßnahmen befassen.

