"Hamburger Zukunftsentscheid" sammelt 106.000 Stimmen Stand: 21.10.2024 10:25 Uhr Mehr als 106.000 Unterschriften: So viele Hamburgerinnen und Hamburger haben für den Hamburger Zukunftsentscheid - und damit für mehr Klimaschutz gestimmt.

Rund 50 Frauen und Männer, die in den vergangenen Monaten auf Hamburgs Straßen Unterschriften gesammelt haben, waren am Montagvormittag im Landeswahlamt und haben dort kistenweise Unterschriftenlisten abgegeben. Diese 106.374 Unterschriften werden jetzt geprüft, um dann vermutlich im kommenden September zu einem Volksentscheid zu führen.

Initiative fordert verbindliche Sektoren-Ziele

Sollte dieser dann erfolgreich sein, so Mitstreiter Maik Grebita, werden ihre Klimaziele umgesetzt: "Das Wichtigste für uns sind drei Sachen: Einmal, dass wir fünf Jahre schneller klimaneutral sind, schon 2040. Und wir möchten, dass die Maßnahmen sozialverträglich sind." Zusätzlich sei wichtig, dass es verbindliche Sektoren-Ziele gäbe, die jährlich überprüft werden müssten. "Wenn die Ziele nicht eingehalten werden, müssen bessere Maßnahmen her, die dann die Ziele erreichen lassen", so Grebita. Der erste große Schritt für Hamburgs Zukunftsentscheid ist gemacht: Die Unterschriften sind überreicht.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 21.10.2024 | 11:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Klimaschutz