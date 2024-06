Hamburger Senat berät drei Tage über den Haushalt Stand: 15.06.2024 12:09 Uhr Der Hamburger Senat kommt am Montag zu seiner Haushaltsklausur für die Finanzplanung der kommenden beiden Jahre zusammen. Dabei wird über den Entwurf für den Doppelhaushalt 2024/2025 beraten. Am Mittwoch soll er der Öffentlichkeit vorgestellt werden.

Der laufende Haushalt hatte für dieses und das vergangene Jahr ein Volumen von mehr als 37 Milliarden Euro. In Vorberatungen hat Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) bereits mit den elf Fach- und zwei Senatsbehörden über deren Etats gesprochen. Die Vorberatungen seien von hoher Fachlichkeit und Konstruktivität geprägt gewesen, sagte Dressel der Nachrichtenagentur dpa. "Und das ist in diesen Zeiten, wo in Berlin so über den Haushalt gestritten wird, auch ein Zeichen, dass wir gut zusammenarbeiten in Hamburg."

Viel hängt von Entscheidungen des Bundes ab

Unklare Finanzierungsfragen im Bund seien auch für den Hamburger Haushalt ein "limitierender Faktor", sagte Dressel. Zum Beispiel hätte man bei der Finanzierung des Deutschland-Tickets gerne mehr Planungssicherheit. Weitere Themen seien Kosten für Flüchtlinge, für Integration und für gesetzliche Leistungen etwa aus dem Gute-Kita-Gesetz. "Also es gibt Beispiele noch und noch, wo man ehrlicherweise sagen muss, dass der Bund auch ein Haushaltsrisiko für Hamburg ist."

Haushaltsvolumen noch unklar

Trotz der schwierigen Gesamtlage sei er optimistisch, dass man sich auf einen Haushalt verständigen könne, der die Handlungsfähigkeit der Stadt und die staatlichen Grundfunktionen sicherstellt. Dressel: "Das ist das, was den Bürgern wichtig ist, dass die Stadt weiter gut funktioniert - auch in schwierigen Zeiten." Zum Haushaltsvolumen wollte sich Dressel vor den Beratungen nicht äußern. Klar ist aber, dass es angesichts gestiegener Preise sowie Personal- und Energiekosten über dem des laufenden liegen wird.

Bei Investitionen soll nicht gespart werden

In einzelnen Bereichen werde es Einsparungen geben müssen, sagte Dressel. "Natürlich werden wir nicht überall, wo etwas teurer wird, das auch vollständig ausgleichen können." Priorität habe die Ausfinanzierung der Tarifsteigerung im öffentlichen Dienst der Länder. Bei den Investitionen will Hamburg nicht sparen - im vergangenen Doppelhaushalt waren mehr als vier Milliarden Euro dafür vorgesehen. "Die Investitionsquote wird weiter sehr, sehr hoch sein", versprach der Finanzsenator. Bei den Themen Mobilitätswende, Wärmewende und Schulbau werde man Kurs halten.

Leicht steigende Steuereinnahmen erwartet

Nach der aktuellen Steuerschätzung für Hamburg, die Dressel Ende Mai vorgestellt hatte, kann die Hansestadt entgegen dem Bundestrend in den kommenden Jahren mit leicht steigenden Steuereinnahmen rechnen. Bis 2028 sollen sie von 15,3 Milliarden Euro in diesem Jahr auf 17,2 Milliarden Euro anwachsen. Angesichts der Haushaltsrisiken hatte der Finanzsenator für die Haushaltsaufstellung aber bereits klargestellt, dass es für zusätzliche Ausgabenwünsche keinen Raum gebe.

Weitere Informationen Hamburg rechnet mit etwas höheren Steuereinnahmen Entgegen dem Bundestrend erwartet Hamburg in den kommenden Jahren mehr Steuereinnahmen als noch bei der Schätzung im Herbst. Das sagte Finanzsenator Dressel. (28.05.2024) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 17.06.2024 | 06:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Haushaltspolitik