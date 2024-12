Hamburger Polizei warnt ältere Menschen vor Trickbetrügern Stand: 04.12.2024 13:11 Uhr Immer wieder versuchen Betrügerinnen und Betrüger, von älteren Menschen Geld zu erbeuten. Die Polizei war deswegen am Mittwoch in der Hamburger Meile unterwegs, um gezielt ältere Menschen zu sensibilisieren.

Sie geben sich als Polizistinnen oder Polizisten aus, oder sie versuchen ihre Opfer durch sogenannte Schockanrufe dazu zu bringen, Bargeld, Schmuck oder andere wertvolle Gegenstände an Betrügerinnen und Betrüger zu übergeben. Allein im ersten Halbjahr dieses Jahres entstand in Hamburg so ein Schaden von mehr als 1,2 Millionen Euro.

Polizei: Im Betrugsfall Anzeige erstatten

Frauke Hannes vom Landeskriminalamt sagte, am Telefon solle man sofort auflegen, wenn man ein ungutes Gefühl habe. "Wenn man angerufen wird von einem angeblichen Polizeibeamten, der aufgrund einer Notfallsituation oder eines Polizeieinsatzes Geld verlangt - und zwar das Vermögen in Form von Bargeld, Schmuck oder Wertgegenständen - dann handelt es sich immer um Betrug", so Hannes. Wer tatsächlich Opfer von Betrügerinnen oder Betrügern geworden ist, sollte sich nicht schämen, sondern umgehend Anzeige erstatten.

