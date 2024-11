Falsche Polizisten erbeuten Goldbarren von Hamburger Rentner Stand: 29.11.2024 16:31 Uhr Bei einem Trickbetrug haben Unbekannte von einem Hamburger Rentner mehrere wertvolle Goldbarren erbeutet. Sie sollen mehr als eine Millionen Euro wert sein.

In mehreren Telefonaten setzten die falschen Polizeibeamten den 70-Jährigen massiv unter Druck: Sie behaupteten, bei einem festgenommenen Einbrecher sei ein Hinweis darauf gefunden worden, dass auch der Rentner aus Hamburg-Osdorf demnächst ausgeraubt werden soll. Die Trickbetrüger forderten den verunsicherten 70-Jährigen auf, seine Wertsachen von der Bank zu holen. Der Rentner folgte den Anweisungen und übergab einem Mann in Altona eine Tasche mit mehreren Goldbarren.

370 Fälle von Betrug mit falschen Amtspersonen

Das Hamburger Abendblatt hatte zuerst über den Fall berichtet. Demnach hatten die Goldbarren einen Wert von mehr als einer Millionen Euro. Laut Polizei Hamburg gab es in diesem Jahr in Hamburg bislang 370 Fälle, bei denen sich Anruferinnen und Anrufer als Polizei oder als andere Amtspersonen ausgaben. In etwa jedem zehnten Fall hatten sie mit der Masche Erfolg.

