Hamburg: Frauenhaus-Bewohnerin mit zwei Kindern abgeschoben Stand: 09.11.2024 08:24 Uhr Die Bewohnerin eines Hamburger Frauenhauses ist bei einem Routinetermin in der Ausländerbehörde gemeinsam mit ihren Kindern in Gewahrsam genommen und nach Österreich abgeschoben worden. Die Frauenhäuser kritisieren das scharf.

Die Frau und ihre beiden sechs und acht Jahre alten Kinder hatten vor dem gewalttätigen Ex-Partner Schutz im Frauenhaus gesucht. In der Ausländerbehörde, der sie bereits ihre freiwillige Rückkehr in ihr Herkunftsland mitgeteilt haben soll, wurden die Türkin und ihre Kinder in Gewahrsam genommen, wie die Behörde bestätigt. Bei dem Termin in der Behörde wollte die 28-Jährige eigentlich ihre Aufenthaltspapiere verlängern.

Asylantrag vom BAMF abgelehnt

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) hatte zuvor den Asylantrag der Frau abgelehnt und ihre Abschiebung nach Österreich angeordnet, das für den Asylantrag zuständige EU-Land. Die Beamten sollen die 28-Jährige aufgefordert haben, die Adresse des Frauenhauses zu nennen, wo sie untergebracht war.

Frauenhäuser: "Historischer Tabubruch"

Eine Frauenhaus-Mitarbeiterin konnte sich noch kurz von der Familie verabschieden. Sie sei erschüttert, wie die verängstigten Kinder zwischen den bewaffneten Beamten in einem Bus gesessen haben, schildert sie. Dieses Vorgehen sei ein verheerendes Signal, ein historischer Tabubruch und eine Bedrohung für ihre Arbeit, so die Frauenhäuser.

Weitere Informationen Hamburg: Zahl der Abschiebungen steigt Bis Ende September wurden 1.300 Personen abgeschoben und in ihre Heimat oder das Erstaufnahme-Land in der EU geschickt. (19.10.2024) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 09.11.2024 | 07:00 Uhr