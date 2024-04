Hamburger Linke: Parteitag vor Bezirks- und Europawahlen Stand: 06.04.2024 13:57 Uhr Knapp zwei Monate vor den Bezirks- und Europawahlen ist die Hamburger Linke am Sonnabend im Gewerkschaftshaus zu einem Parteitag am Besenbinderhof zusammengekommen.

Laut NDR HamburgTrend vom Februar lag die Partei zuletzt bei der Sonntagsfrage in der Hansestadt bei sieben Prozent, im Bund würde sie laut anderen aktuellen Umfragen zurzeit noch nicht einmal die Fünf-Prozent-Hürde schaffen. Die Ausgangslage ist für die Linke rund zwei Monate vor den Bezirks-und Europawahlen also nicht einfach. Das Bündnis Sahra Wagenknecht bringt zusätzliche Konkurrenz.

Motto "Eine Linke für alle"

Deshalb will sich die Linke jetzt unter dem Motto "Eine Linke für alle" direkt an die Menschen in den Bezirken und vor Ort wenden und sie mobilisieren: Sei es durch Initiativen auf dem Wohnungsmarkt und der steten Forderung nach einem Mietendeckel, oder indem man an der Seite der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer steht - wie zum Beispiel an der Seite der Hafenarbeiterinnen und -arbeiter im Kampf gegen die Teilprivatisierung der HHLA und den MSC-Deal des Senats.

Landesvorstand soll kleiner werden

Gleichzeitig will die Linke ihren großen Landesvorstand von zurzeit 20 Köpfen verkleinern, um die recht langwierigen Entscheidungsprozesse in der Partei zu beschleunigen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 06.04.2024 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Die Linke