Stand: 24.04.2019 06:43 Uhr

Hamburger Klinikärzte gehen auf die Straße

Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund hat mehr als 3.000 Hamburger Klinikärzte für heute zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Die angestellten Mediziner der sieben Asklepios-Kliniken sowie des Universitätsklinikums Eppendorf (UKE) und des Universitären Herzzentrums sollen damit den Forderungen nach mehr Geld und der Sicherung des ärztlichen Tarifvertrags Nachdruck verleihen.

Operationen müssen verschoben werden

Der Marburger Bund rechnet damit, dass sich insgesamt rund 1.000 Ärzte an dem Ausstand beteiligen. Mit den betroffenen Kliniken hat er Notdienst-Vereinbarungen geschlossen. Das bedeutet, dass geplante Operationen zum Teil verschoben werden - jeder Notfall aber behandelt wird.

Die Ärztegewerkschaft fordert bundesweit rückwirkend zum Jahresbeginn fünf Prozent mehr Lohn. Die Arbeitgerseite, die Vereinigung kommunaler Arbeitgeberverbände (VKA), hatte zuletzt eine Erhöhung von 2,8 Prozent von Juli 2019 an sowie um 2,5 Prozent von Juli 2020 an angeboten. Zudem zeigte sie sich mit Blick auf die Sicherung des Ärzte-eigenen Tarifvertrags kompromissbereit.

Marburger Bund fordert Zusage

Es geht außerdem um Macht: Der Marburger Bund will die schriftliche Zusage der Arbeitgeber, dass er die Tarifverträge für die Krankenhaus-Ärzte aushandelt - und nicht die Gewerkschaft ver.di. Hintergrund für diese Forderung ist das Tarif-Einheitsgesetz, das konkurrierende Abschlüsse mit mehreren Gewerkschaften verhindern soll. Eigentlich betrifft der Tarifkonflikt die kommunalen Krankenhäuser in Deutschland. Weil das UKE und die privaten Asklepios-Kliniken Mitglied in dem kommunalen Arbeitgeber-Verband sind, kann deshalb auch in Hamburg gestreikt werden.

Der Warnstreik ist der erste Ärztestreik in Hamburg seit mehr als einem Jahrzehnt. Die Arbeitgeber zeigen kein Verständnis für den Arbeitskampf - aus ihrer Sicht sind sie der Gewerkschaft schon weit entgegengekommen. Die Ärzte wollen um 11 Uhr von der Asklepios-Klinik im Stadtteil St. Georg bis zum Gänsemarkt laufen, wo am frühen Nachmittag gegen 13.30 Uhr die Abschlusskundgebung geplant ist.

