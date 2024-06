Stand: 19.06.2024 12:23 Uhr Hamburger Initiative gegen das Gendern zieht vor Gericht

Die Volksinitiative "Schluss mit Gendersprache in Verwaltung und Bildung" hat beim Hamburgischen Verfassungsgericht Klage gegen Senat und Bürgerschaft eingereicht. Sie will erreichen, dass ihr Volksbegehren nicht in den Sommerferien läuft und es auch digital unterschrieben werden kann. Bisher würde das Volksbegehren zum Gendern am 18. Juli zeitgleich mit den Schulferien beginnen. Die Unterschriftensammlung selbst würde dann am 8. August starten und bis zum 28. August laufen.

