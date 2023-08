Hamburger Immobilienentwickler Revitalis meldet Insolvenz an Stand: 15.08.2023 06:00 Uhr Die Krise im Wohnungsbau trifft nun auch ein Hamburger Unternehmen bis ins Mark. Der Immobilienentwickler Revitalis AG hat Insolvenz angemeldet. Nach Informationen von NDR 90,3 wollte er allein in Hamburg rund 500 Wohnungen schaffen.

Vor zwei Monaten hatte die Hamburg Commercial Bank davor gewarnt, dass bei Immobilienentwicklern wegen der hohen Zinsen und Baukosten eine Pleitewelle drohe. Nun hat es die Revitalis AG aus Hamburg mit Sitz am Neuen Wall erwischt. Am 10. Juli stellte sie einen Insolvenzantrag.

Mehrere Bauprojekte in Hamburg

Revitalis entwickelt zurzeit allein in Hamburg vier Bauprojekte: 300 Wohnungen und eine Kita an der Winsener Straße, 74 an der Luruper Hauptstraße und je unter 100 an der Washingtonallee in Horn und am Neuen Weg in Bergedorf. Vor allem in Ostdeutschland sind es weitere rund 1.000 Wohnungen.

Sachwalter: Geschäftsbetrieb läuft weiter

Der vom Gericht eingesetzte Sachwalter Sven-Holger Undritz teilte NDR 90,3 mit: "Der Geschäftsbetrieb läuft ohne Störungen weiter." Der erfahrene Insolvenzverwalter plant, die gesamte Revitalis-Gruppe zu erhalten. Derzeit spreche er potenzielle Interessenten für eine mögliche Übernahme an, so Undritz. Ob die in Hamburg geplanten 500 Wohnungen tatsächlich gebaut werden, ist völlig offen.

