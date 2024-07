Hamburger Hochbahn baut neuen Busbahnhof in Rahlstedt Stand: 03.07.2024 09:40 Uhr Im Hamburger Osten entsteht ein neuer Mobilitätsknotenpunkt. Die Hochbahn baut den Busbahnhof im Stadtteil Rahlstedt neu. Außerdem soll dort später die neue S-Bahn-Linie S4 halten.

Bis zum Sommer 2026 wird der Busbahnhof in Rahlstedt abgerissen und komplett neu gebaut, wie die Hochbahn am Mittwoch mitteilte. Ab Ende 2027 soll dann auch die die neue S-Bahn-Linie S4 dort halten. Der Mitte der 1980er-Jahre eröffnete Busbahnhof bindet derzeit 15 Buslinien an den Regional-Bahnhof Rahlstedt der Deutschen Bahn an. Mit der S4 erwartet die Deutsche Bahn nach Fertigstellung statt 8.000 dann 14.000 ein- und aussteigende Fahrgäste pro Tag. Die S-Bahn soll mit einem 10-Minuten-Takt eine deutlich häufigere und zuverlässige Anbindung von und nach Rahlstedt bieten als die bisherige Regionalbahn. Mehr als 120.000 Personen aus dem Einzugsgebiet Rahlstedt und dem benachbarten Meiendorf sollen von dem neuen S-Bahn-Anschluss profitieren.

Busbahnhof: Bauarbeiten bei laufendem Betrieb

Für das gemeinsame Großprojekt arbeiten die Hamburger Hochbahn, die Deutsche Bahn, die Stadt Hamburg sowie der Bezirk Wandsbek eng zusammen. Jens-Günter Lang, Technik-Vorstand der Hochbahn, erklärte zu den Bauarbeiten am Busbahnhof: "Die Bauarbeiten zum Abriss und Neubau werden während der gesamten Bauzeit im laufendem Fahrgastbetrieb umgesetzt. Damit können wir den wichtigen zentralen Knotenpunkt für unsere Fahrgäste aufrechterhalten."

Tjarks: Schub für Mobilitätswende im Hamburger Osten

Hamburgs Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne): "Um Rahlstedt und das Umland noch stärker an die Hamburger Innenstadt anzubinden und dem wachsenden Mobilitätsbedarf der Metropolregion gerecht zu werden, entsteht jetzt in Rahlstedt ein moderner Mobilitätsknoten." Der modernisierte Busbahnhof und der neue S-Bahnhof sollen baulich und barrierefrei direkt miteinander verbunden werden, so Tjarks. "Dazu entstehen neue Bike+Ride-Anlagen und Fahrradbügel. So können die Menschen in und um Rahlstedt bequem vom Fahrrad oder Bus auf die Bahn umsteigen und mit der S4 im 10-Minuten-Takt in rund 20 Minuten die Hamburger Innenstadt erreichen." Der neue Verkehrsknotenpunkt werde "der Mobilitätswende im Hamburger Osten und in der Metropolregion einen großen Schub geben".

