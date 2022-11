Hamburger Hilfsaktion für Bedürftige und Obdachlose Stand: 12.11.2022 12:57 Uhr Die Aktion nennt sich "Hamburger Wohlfühlmorgen": Obdachlose und Menschen mit wenig Geld erhielten eine Art Wellnesskur im Kleinformat. Laut Caritasverband ging es um Massagen, Haarschnitte sowie ärztliche Untersuchungen.

"Man fühlt sich für einen Tag aufgehoben", sagte eine Teilnehmerin, die sich am Sonnabend in der Sankt-Ansgar-Schule östlich der Alster am Wohlfühlmorgen verwöhnen ließ. "Wir wollen Bedürftigen eine Freude machen. Sie sollen mit einem Grinsen herausgehen", drückte es eine Friseurin im Gespräch mit NDR 90,3 aus.

Angebote wie Fußpflege, Friseur- und Arzttermin

Obdachlose und Bedürftige erhielten bei der Aktion eine Mahlzeit sowie auf Wunsch eine Fußpflege, Maniküre und einen Friseurtermin. Außerdem warteten Zahnärzte und Allgemeinmediziner auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, um diese zu untersuchen. Veranstaltet wurde der Hamburger Wohlfühlmorgen von der Caritas, den Maltesern, der Alimaus, dem Sozialdienst Katholischer Frauen und der St. Ansgar Schule. Die Aktion wirdjährlich angeboten.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 12.11.2022 | 15:15 Uhr