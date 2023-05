Stand: 30.05.2023 14:21 Uhr Hamburger Hafenkonzern HHLA will sich von Finanzchefin trennen

Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) will sich von ihrer Finanzchefin trennen, die erst wenige Monate im Amt ist. Tanja Dreilich hatte ihren Job Anfang des Jahres angetreten - als zweite Frau an der HHLA-Spitze neben Vorstandschefin Angela Titzrath. Über die Gründe für die Trennung ist offiziell nichts bekannt, spekuliert wird darüber, dass die Chemie zwischen den beiden Frauen in der Führung nicht gestimmt hat.

