Deutlich mehr Luftverschmutzung durch Kreuzfahrten in Hamburg Stand: 16.06.2023 06:50 Uhr Kreuzfahrtschiffe verursachen in Hamburg deutlich mehr Luftschadstoffe als vor der Corona-Pandemie. Das geht aus einer Studie von europäischen Umweltverbänden hervor. Danach belegt Hamburg inzwischen Rang sechs bei der Luftverschmutzung durch Kreuzfahrten - 2019 lag die Hansestadt noch auf Platz 17.

Die Kreuzfahrtschiffe im Hamburger Hafen verursachen fast genauso viel Schwefeloxide wie alle Autos, die in Hamburg zugelassen sind. Zu diesem Ergebnis kommt die Studie von Transport & Environment, einem Zusammenschluss von europäischen Umweltverbänden im Transportsektor. Schwefeldioxid reizt unter anderem die Atemwege, beeinträchtigt aber auch die Natur.

40 Prozent mehr Stickoxide als 2019

Verglichen mit dem Jahr 2019, dem letzten Jahr vor der Corona-Pandemie, hätten die Emissionen 2022 in Hamburg um mehr als 40 Prozent zugelegt, heißt es in der Studie. Spitzenreiter beim Schadstoffausstoß sind Barcelona in Spanien, gefolgt von Civitavecchia in Italien und Piräus in Griechenland. Auch in Kiel nahm 2022 die Verschmutzung mit Schwefeloxiden deutlich zu, hier gab es einen Anstieg von 71 Prozent gegenüber 2019.

Alle Kreuzfahrtschiffe, die in Europa unterwegs sind, haben danach soviel Schwefeloxide wie eine Milliarde Autos ausgestoßen. Vom Dachverband der Kreuzfahrtreedereien CLIA heißt es dazu, man investiere viel, um den Schadstoffausstoß zu reduzieren, zum Beispiel dadurch, dass Schiffe im Hafen mit Landstrom versorgt würden.

