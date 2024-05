Hamburger Hafengeburtstag 2024: Schlepperballett jetzt live erleben

Stand: 11.05.2024 17:06 Uhr

Am dritten Tag des Hamburger Hafengeburtstags gehören heute das Schlepperballett sowie eine Lichtshow am Abend zu den Höhepunkten. NDR.de überträgt beide Veranstaltungen per Livestream.