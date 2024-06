Lizenz gesichert! HSV Hamburg erfüllt letzte Bedingung

Stand: 04.06.2024 19:20 Uhr

Die Handballer des HSV Hamburg spielen auch in der kommenden Saison in der Bundesliga. Am Dienstag hinterlegte der Club nach NDR Informationen die dafür nötige Summe bei der HBL. Diese Sicherheit hatte das Schiedsgericht gefordert.