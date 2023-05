Hamburger Hafengeburtstag 2023: Schlepperballett und Feuerwerk Stand: 06.05.2023 23:24 Uhr Tausende haben am Sonnabend den zweiten Tag des 834. Hamburger Hafengeburtstags rund um die Landungsbrücken gefeiert. Am Nachmittag lockte das Schlepperballett etliche Besucherinnen und Besucher an. Abgeschlossen wurde der Tag mit einem Feuerwerk über der Elbe.

Um 22.30 Uhr startete mit dem Song "Let Me Entertain You" von Robbie Williams das 15-minütige Feuerwerk auf der südlichen Elbseite gegenüber von den Landungsbrücken. Damit ging auch der zweite Tag des Hafengeburtstags mit einem Zuschauermagneten zu Ende.

Schlepperballett mit Bundesjugendballett

Ein weiterer Höhepunkt am Sonnabend war das Schlepperballett. Bei grauem Himmel drehten die bis zu 3.000 PS starken Schlepper im Hafen unter anderem zu Walzer und Filmmusik ihre Pirouetten. Doch in diesem Jahr tanzten sie nicht alleine: Auf dem größten der insgesamt fünf Schiffe tanzte erstmals das 2011 von John Neumeier gegründete Bundesjugendballett. Zu einem klassischen Walzer eröffneten zuvor vier der kleineren Schlepper die Aufführung.

Fünfter Schlepper mit Bühne

Das Schlepperballett wurde in drei Akten aufgeführt: Im ersten Akt bewegten sich die Schlepper in schwungvollen Formationen, im zweiten performten die Tänzerinnen und Tänzer ihre Choreografie. Im dritten Akt spielte dann die Kölner Band "Cat Ballou" ein Medley ihrer bekanntesten Songs. Für beide Acts wurde auf einem der Hafenschlepper extra eine acht mal acht Meter große und bis zu zwei Tonnen schwere Bühne errichtet.

Schlepperballett verabschiedet sich mit Heidi Kabel-Klassiker

Für den Choreografen des Schlepperballetts, den Hafenlotsen Götz Bolte, stellte die Neuinszenierung wegen der schunkelnden Bühne eine besondere Herausforderung dar. Er und sein Team hatten die Machbarkeit der Performance zuvor bei Wellengang überprüft. Zum Schluss verabschiedeten sich die Schlepper dann mit dem Klassiker der Ohnsorg-Theater-Schauspielerin Heidi Kabel "In Hamburg sagt man tschüss".

Rettungsübung auf und über der Elbe

Wesentlich ernster ging es im Anschluss weiter. Bei der "SOS - Joint Rescue Operation" simulierten Bundeswehr, Polizei, Feuerwehr, Wasserschutzpolizei, die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS), ADAC und das Technische Hilfswerk (THW) mit Einsatzfahrtzeugen und Helikoptern eine Havarie auf hoher See. Pyrotechniker des THW sorgten mit Explosionen für eine realistische Szenerie.

Feierliche Eröffnung mit Einlaufparade am Freitag

Am Freitag wurde der Hamburger Hafengeburtstag feierlich eröffnet. Insgesamt erwartet die Stadt mehr als eine Million Gäste am Wochenende.

Straßensperrungen: Weichen Sie auf öffentliche Verkehrsmittel aus

Auch am Sonnabend sind wegen des Hafengeburtstags in den Stadtteilen Altona, St. Pauli, Neustadt und Hafencity einige Straßen gesperrt. Autofahrerinnen und Autofahrern wird generell empfohlen, auf öffentliche Verkehrsmittel auszuweichen und den Veranstaltungsraum weiträumig zu umfahren.

Hafengeburtstag wird erst seit 1989 gefeiert

Eigentlich ist der Hafen älter als 834 Jahre. Expertinnen und Experten gehen davon aus, dass er mindestens seit dem frühen sechsten Jahrhundert besteht. Am 7. Mai 1189 soll den Hamburgerinnen und Hamburger per Dekret eine zollfreie Fahrt aus der Elbe ermöglicht worden sein. Dieses Datum wird heute als Ausgangspunkt für die Feierlichkeiten genutzt. Erst seit 1977 wird der Hafen jedes Jahr geehrt. Im großen Stil findet das Fest seit dem 800-jährigen Bestehen des Hafens im Jahr 1989 statt.

