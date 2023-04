Hamburger Hafengeburtstag 2023: Programm vom 5. bis 7. Mai Stand: 11.04.2023 14:47 Uhr Viele Schiffe, Schlepperballett und ein großes Feuerwerk - vom 5. bis 7. Mai feiert Hamburg seinen 834. Hafengeburtstag. Zum ersten Mal seit der Corona-Pandemie findet die maritime Party wieder zum regulären Termin statt.

Schwimmende Gäste aus aller Welt, darunter prächtige Großsegler, moderne Einsatzfahrzeuge und Sportboote, aber auch Traditions- und Museumsschiffe - sie alle werden die Elbe Anfang Mai in eine große maritime Freiluftbühne verwandeln. Außerdem werden sowohl kleinere Kreuzfahrer wie die "MS Hamburg" und die "MS Deutschland" aber auch mehrere AIDA- und MSC-Schiffe erwartet. Damit wird der 834. Hafengeburtstag auch zu einem großen Kreuzfahrer-Treffen wie seit Langem nicht mehr.

Programm startet mit Einlaufparade am Freitagnachmittag

Den Auftakt des Hafengeburtstags bildet am Freitagmittag der Internationale Ökumenische Eröffnungsgottesdienst im Michel. Die Predigt hält Hauptpastor Alexander Röder mit dem Moderatoren Ingo Zamperoni. Anschließend startet um 15 Uhr die große Einlaufparade, die von der Fregatte "Hamburg" angeführt wird. Die Parade ist eines der Highlights des Wochenendes.

Besuche auf vielen Schiffen sind möglich

Viele der Schiffe können während des Hafengeburtstages besichtigt werden. Besucherinnen und Besucher erhalten dabei Einblicke in die Schifffahrt von gestern und heute. Sie können an Deck historischer Segelschiffe in die maritime Geschichte eintauchen, auf Kommandobrücken stehen oder einen Blick in den Maschinenraum eines modernen Seenotrettungskreuzers werfen. Von den Landungsbrücken aus soll auch ein Shuttle-Service zum historischen Viermaster "Peking" eingerichtet werden. Dort sollen an der Pier auch die Segel gesetzt werden. An folgenden Orten sind Schiffe auf dem Hafengeburtstag zu sehen:

Landungsbrücken: Hochseeschlepper "Elbe", Polnisches 3-Mast-Vollschiff "Dar Mlodziezy", Bundespolizeischiff "BP 83 Bad Düben", Fischereischutzboot "Seefalke", Zollschiff "Borkum", Deutsche 3-Mast-Bark "Alexander von Humboldt II", Shuttle zur "Peking"

Überseebrücke, Brandenburger Hafen: Wasserschutzpolizeiboot "Bürgermeister Brauer", Fregatte "Hamburg" und andere Marineschiffe, Seenotrettungskreuzer "Hermann Marwede"

Hafencity, Speicherstadt, Anleger Kajen. Hohe Brücke: Flussschifferkirche, Open Church

Hafenmuseum: Schwimmkran "Saatsee" (1917), "Museumsschute" (1913), "Schutendampfsauger IV" (1909)

Hansahafen: Viermastbark "Peking", Salondampfer "Schaarhörn". Shuttle zur "Peking" fährt von den Landungsbrücken

Museumshafen Övelgönne: Verschiedene Museumssschiffe, die Präsident Frh. v. Maltzahn fährt bei der Parade mit. Informationen auf der Seite des Museumshafens Övelgönne.

Öffnungszeiten und Informationen zu den teilweise kostenpflichtigen Besichtigungen sind auf der Seite zu Schiffsbesichtigungen beim Hafengeburtstag 2023 zu finden.

Schlepperballett und Feuerwerk am Sonnabend

Weitere traditionelle Highlights der Veranstaltung sind das Schlepperballett und das große Feuerwerk am Sonnabend. Am Sonntagnachmittag können Besucherinnen und Besucher die Schiffe bei der großen Auslaufparade dann feierlich verabschieden. Partnerland des diesjährigen Hafengeburtstags ist Südkorea. Außerdem gibt es während des gesamten Hafengeburtstags von Freitag bis Sonntag in und rund um die Fischauktionshalle den Harbourpride und auf dem Parkdeck an den Landungsbrücken das Harborbeatz-Festival mit DJ's und Bühne.

Hafengeburtstag-Programm bei NDR.de und im NDR Fernsehen

Freitag, 5. Mai: Einlaufparade

15 Uhr bis 16 Uhr: live aus dem Hafen: moderierter Live-Stream der Einlaufparade auf NDR.de/Hamburg

18 Uhr bis 18.15 Uhr: Das Hamburg Journal 18 Uhr sendet live vom Hamburger Hafengeburtstag

19.30 Uhr: Das Hamburg Journal berichtet ausführlich vom Hafengeburtstag

20.15 Uhr bis 21.15 Uhr: Das NDR Fernsehen sendet live aus dem Hafen: "Hamburg feiert – der 834. Hamburger Hafengeburtstag"

Sonnabend, 6. Mai: Schlepperballett

15 Uhr bis 16 Uhr: live aus dem Hafen: : Live-Stream des Schlepperballett auf NDR.de/Hamburg

19.30 Uhr: Das Hamburg Journal berichtet ausführlich vom Hafengeburtstag mit Beiträgen, Schalten und Interviews

Sonnabend, 7. Mai: Auslaufparade

16.30 Uhr bis 17.30Uhr: Live-Stream der Auslaufparade auf NDR.de/Hamburg

19.30 Uhr: Das Hamburg Journal berichtet vom Abschluss des Hamburger Hafengeburtstags

