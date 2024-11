Hamburger Flughafen zieht Bilanz nach den Herbstferien Stand: 04.11.2024 17:08 Uhr Montag war in Hamburg der erste Tag nach den Herbstferien. Für den Hamburger Flughafen waren die zwei vergangenen Wochen eine einträgliche Zeit. Mit 843.000 Passagieren hatte der Airport in den Herbstferien die stärkste Nachfrage nach Flugreisen seit der Corona-Pandemie.

Fast 5.900 Flüge in zwei Wochen – der Hamburg Airport zieht nach den Herbstferien eine positive Bilanz. Ein besonders starker Tag war der 18. Oktober: An dem Tag wurde zum ersten Mal wieder seit langer Zeit die Marke von 60.000 an- und abreisenden Passagieren innerhalb von 24 Stunden geknackt.

Rund 1,58 Millionen Passagiere im Oktober

Im gesamten Oktober hatte der Flughafen etwa 1,58 Millionen Passagiere - ein Plus von 9 Prozent gegenüber dem Vorjahr und der verkehrsreichste Monat seit 2020. Rund 80 Prozent der Passagiere erledigen den Check-In übrigens inzwischen von zu Hause aus. In den Herbstferien wurde jeder dritte Koffer selbst und nicht am Schalter aufgegeben.

Laut Flughafen hätten in Spitzenzeiten mehr als 3.000 Passagiere in der Stunde die zentrale Sicherheitskontrolle passiert. "99 Prozent der Fluggäste passierten den Wartebereich und die Sicherheitskontrolle in unter 20 Minuten", hieß es.

Winterflugplan bis März 2025

Seit dem 27. Oktober läuft nun der Winterflugplan, der immer weniger Flüge enthält als der Sommerflugplan. Ab dem kommenden Jahr wird es dann noch weniger Flüge von Fuhlsbüttel aus geben: Ryanair, Eurowings und Condor hatten angekündigt, Verbindungen von Hamburg aus zu streichen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 04.11.2024 | 17:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Flugverkehr