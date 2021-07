Hamburger Feuerwehrleute helfen Flutopfern Stand: 30.07.2021 16:05 Uhr Tonnenweise Spenden für die Opfer der Flutkatastrophe sind am Freitag am Hamburger Flughafen sortiert worden. Die Deutsche Feuerwehr Gewerkschaft hatte zu der Aktion aufgerufen.

Vor dem Terminal Tango standen mehrere LKW. Rund 150 Feuerwehrleute trugen Pakete mit Spenden in die große Lagerhalle. Hier wurden sie sortiert. Sie sollen anschließend in die Katastrophengebiete nach Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen gebracht werden.

Annahmestopp für Sachspenden

Ursprünglich wollte die Gewerkschaft nur Feuerwehrleuten helfen, die in den Fluten alles verloren haben, sagte Sprecher Heiko Runge: "Das war die Idee. Wir haben aber schnell gemerkt, dass es größer wird - deshalb können wir jetzt die gesamte Bevölkerung unterstützen." Und Sachspenden würden offenbar gebraucht - auch wenn die Lager am Nürburgring schon voll seien: "Es ist einfach so, dass die Unmengen an Sachspenden bekommen haben, die aber alle unsortiert sind. Und sie haben auch keine Kräfte das zu sortieren. Entsprechend können sie hier auf sortierte Ware zurückgreifen." Neue Sachspenden werden aber von den Feuerwehrleuten nicht mehr angenommen. In den kommenden Tagen sollen rund 20 LKW-Ladungen mit Hygieneartikeln, Gehwagen, Betten und vielem mehr in eigene Lager gefahren. Was dann wirklich gebraucht wird, kann von dort gezielt an Betroffene verteilt werden.

