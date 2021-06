Hamburger CDU fordert neues Konzept für Grundschulen Stand: 17.06.2021 16:25 Uhr Hamburgs CDU fordert ein neues Konzept für die Grundschulen der Hansestadt. Zu viele Kinder hängen nach Angabe der Oppositionspartei am Ende der vierten Klasse beim Lesen und Rechnen noch hinterher.

Durch das Homeschooling während Corona hat sich das Problem verstärkt, schätzt Birgit Stöver, die bildungspolitische Sprecherin der CDU-Fraktion. Sie fordert eine professionellere Hausaufgabenbetreuung nach dem Unterricht, zum Beispiel durch mehr Lehrerstunden. Außerdem will die CDU verbindliche Standards für die frühkindliche Bildung in den Kitas. Die bisherigen Empfehlungen reichen demnach nicht aus.

Lernniveau spielerisch testen

Hamburgs Grundschulen sollen stärker auf den unterschiedlichen Bildungsstand der Kinder eingehen. Hierfür möchte die CDU ein System einführen, dass unter anderem in Finnland, Kanada und Neuseeland schon länger genutzt wird: Am Anfang des Schuljahres werden die Kinder einzeln und spielerisch mit einem Computerprogramm auf ihr Lernniveau hin getestet. Dieser Test kann beliebig oft während des Schuljahres zur Kontrolle wiederholt werden. In Deutschland wird dieser sogenannte "Response to intervention"-Ansatz bisher nur in einem Modellprojekt auf Rügen genutzt.

