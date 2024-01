"Hamburger Abendblatt": Hunderte Gäste beim Neujahrsempfang Stand: 10.01.2024 16:32 Uhr Zahlreiche Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Sport haben sich am Mittwoch im Hotel Vier Jahreszeiten getroffen. Grund war der Neujahrsempfang des "Hamburger Abendblatts".

Der Empfang gilt jedes Jahr als das wichtigste gesellschaftliche Ereignis im Januar. Auch Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) war dort - gemeinsam mit allen Senatorinnen und Senatoren der Stadt. Der Erste Bürgermeister wünschte sich für 2024 mehr Zuversicht. "Es nützt ja nichts, Probleme zu bejammern und sie zu beschwören. Es sind Lösungen gefragt. Am besten kann man Probleme lösen, wenn man sie zusammen angeht. Das sollten wir in Deutschland tun", sagte er.

Überregionale und Hamburger Gäste feierten zusammen

Es kamen auch Nachbarinnen und Nachbarn zu dem Event, zum Beispiel Ministerpräsident Daniel Günther und Bildungsministerin Karin Prien (beide CDU) aus Kiel. Aus der Kulturszene waren unter anderem Noch-Ballett-Chef John Neumeier sowie die Musiker Stefan Gwildis, Joja Wendt und Rolf Zuckowski vertreten.

"Abendblatt"-Geschäftsführer zieht positive Bilanz

Für das "Hamburger Abendblatt" zog Geschäftsführer Christian Siebert eine sehr positive Bilanz. Nie zuvor habe man so viele Menschen mit "Abendblatt"-Inhalten erreicht, und nie zuvor sei man so stark gewachsen. So würden immer mehr Menschen die Inhalte digital nutzen.

Weitere Informationen Hamburger Zeitungsmarkt befindet sich im Umbruch "Bild", "Mopo" und "Abendblatt" gehen unterschiedliche Wege, um sich am schwierigen Hamburger Medienmarkt zu behaupten. (28.12.2023) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 10.01.2024 | 17:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Medien