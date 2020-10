Hamburg will beim Klimaschutz nicht sparen Stand: 01.10.2020 06:32 Uhr In Hamburg hat erstmals die rot-grüne Koalitionsrunde im Vorfeld der Haushaltsberatungen getagt. Die Grünen hatten Befürchtungen, dass die Klimaschutz-Ausgaben wegen der Corona-Krise gekürzt würden.

Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) ist nicht für einen Kuschelkurs bekannt, am Mittwoch jedoch umarmte er Bürgermeister Peter Tschentscher und Finanzsenator Andreas Dressel (beide SPD). Mit beiden sei er sich nämlich einig, dass Klimaschutz im Haushalt Priorität habe, sagte er vor der abendlichen Koalitionssitzung.

Klimaschutz als Konjunkturprogramm?

Und Kerstan ließ sich noch tiefer in die Karten gucken. Als die CDU in der Bürgerschaft meinte, Rot-Grün habe gar keinen Klima-Plan, konterte der Umweltsenator: Zwei bis drei Milliarden Euro plane der Senat im Haushalt fürs Klima ein. Für die Mobilitätswende, für Gebäudesanierungen, für Wasserstofftechnologie und andere Themenfelder. Die SPD pflichtet ihm bei: Klimaschutz sei ein Konjunkturprogramm und damit auch ein Jobmotor. Für die Linke bleibt der Klimaschutz in Hamburg jedoch unterfinanziert, für die AfD ist er ein Jobkiller.

AUDIO: Klimaschutz und Haushalt (1 Min)

Weitere Informationen Bürgerschaft ruft zur Einhaltung der Corona-Regeln auf In der Aktuellen Stunde ging es in der Hamburgischen Bürgerschaft um die Corona-Krise und ihre Folgen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 01.10.2020 | 06:00 Uhr