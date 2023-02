Hamburg will Kinderrechte in die Landesverfassung aufnehmen

Stand: 13.02.2023 06:29 Uhr

Es ist nur ein kurzer Satz, aber er soll eine große Wirkung entfalten: Hamburg nimmt die Kinderrechte in die Landesverfassung auf. Die Bürgerschaft will das am Mittwoch beschließen.