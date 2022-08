Hamburg startet mit Schüler-Rekord ins neue Schuljahr Stand: 16.08.2022 14:24 Uhr Mit mehr Schülerinnen und Schülern als je zuvor und zusätzlichen pädagogischen Stellen startet Hamburg ins neue Schuljahr. Entsprechende Zahlen legte die Hamburger Schulbehörde am Dienstag vor.

Nach sechs Wochen Sommerferien startet Hamburg am Donnerstag mit einer Rekordzahl an Schülerinnen und Schülern ins neue Schuljahr. Insgesamt werden an den 473 staatlichen und privaten Schulen der Hansestadt 260.130 Schülerinnen und Schüler erwartet - 6.060 mehr als im vergangenen Schuljahr, wie die Schulbehörde am Dienstag mitteilte.

Kinder aus der Ukraine

Allein die ersten Klassen starten mit 16.839 Kindern. Das seien rund 800 mehr als im vorangegangenen Schuljahr. Bis zu Beginn der Sommerferien waren 4.226 Kinder und Jugendliche aus der Ukraine in Hamburg angemeldet worden. In den letzten Tagen kamen nach Angaben der Schulbehörde noch einmal weitere 500 hinzu.

Keine speziellen Corona-Regeln

Die Zahl der Lehrkräfte sowie der Pädagoginnen und Pädagogen steige um 542 auf 17.196. Mit Blick auf Corona soll der Betrieb so wieder aufgenommen werden, wie er vor den Ferien beendet wurde - nämlich ohne Einschränkungen. Demnach können Kinder, Jugendliche und Beschäftigte in der Schule Maske tragen, sie müssen es aber nicht. Schulen können für den ersten Schultag Selbsttests anbieten. Darüber hinaus soll es aber keine weiteren systematischen Tests geben. In den Unterrichtsräumen soll alle 20 Minuten gelüftet werden.

Kleinste und größte Schulen in Hamburg

Außerdem legte die Schulbehörde Zahlen zu einzelnen Hamburger Schulen vor. Hamburgs kleinste Schule ist demnach die Ganztagsschule an der Elbe in Altona-Altstadt mit nur 92 Kindern. Die größte Stadtteilschule ist mit 1.797 Kindern und Jugendlichen die Stadtteilschule Fischbek-Falkenberg. Das größte Gymnasium ist das Gymnasium Ohmoor in Niendorf mit 1.283 Schülerinnen und Schülern.

