Hamburg schränkt private Treffen ein - Dom abgesagt Stand: 24.10.2020 08:36 Uhr Der Hamburger Senat hat noch einmal die Corona-Regeln verschärft. Bei privaten Feiern und Zusammenkünften dürfen sich weniger Personen versammeln und der Winterdom wird abgesagt.

Ab Montag dürfen sich in Hamburg nur noch bis zu zehn Menschen aus zwei Haushalten treffen. Das gilt sowohl für Treffen im privaten sowie im öffentlichen Raum. Davon ausgenommen sind familiäre Beziehungen jeder Art, wie etwa Patchwork-Familien. Das gab der Senat am Freitag nach einer Sondersitzung bekannt. Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) ergänzte eine weitere Ausnahme: Geburtstage von Kindern bis zu zwölf Jahren könnten mit bis zu zehn Kinder aus mehreren Haushalten gefeiert werden.

Winterdom findet nicht statt

Außerdem wird es in diesem Jahr keinen Winterdom geben. Es sei in den vergangenen Tagen ja schon angeklungen, "dass die Wahrscheinlichkeit, eine solche große Veranstaltung (...) durchzuführen, bei dieser starken Infektionsdynamik nicht vertretbar wäre", sagte Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD). Ob Weihnachtsmärkte stattfinden können, hat der Senat noch nicht entschieden.

Bürgermeister Tschentscher: "Dynamik bremsen"

Videos 2 Min Hamburg verkündet neue Corona-Maßnahmen Der Senat reagiert auf die steigenden Corona-Zahlen. Sebastian Eberle berichtet. 2 Min

Die Beschränkungen sollen die Zahl von "Risikokontakten" senken, sagte Tschentscher. "Wir sind in einer kritischen Phase der Pandemie." Vor allem jüngere Menschen in Hamburg hätten viel Kontakt untereinander. Wenn sich jemand infiziere, sei es immer seltener möglich, alle Ansteckungsmöglichkeiten nachzuverfolgen. Die Dynamik müsse gebremst werden, erklärte Tschentscher, der am kommenden Mittwoch eine Regierungserklärung zur Corona-Lage abgeben will. Er schloss weitere Einschränkungen nicht aus. Einen Lockdown wie im Frühjahr werde es aber nicht mehr geben.

Alkoholausschankverbot wird verweitert

"Die Polizei wird jetzt nicht flächendeckend bei den Hamburgern und Hamburgerinnen klopfen, um herauszufinden, ob man sich in der Wohnung mit mehr als zehn Personen aufhält", sagte Innensenator Andy Grote (SPD) zur Frage, wie die neuen Regelungen kontrolliert werden sollen. Aber wo es Hinweise gebe, werden man diesen nachgehen. Tschentscher wiederum appellierte an die "Selbstverantwortung" der Bürger.

Auch das Alkoholausschankverbot wird erweitert. Bislang darf von 23 Uhr bis 5 Uhr kein Alkohol verkauft werden. Ab Montag sind Abgabe und Verkauf von 23 Uhr bis 10 Uhr nicht mehr gestattet. Die Maßnahme richte sich gegen Früh-Clubs, deren Geschäftsmodell etwas anderes vorsehe, sagte Grote.

AUDIO: Senat verkündet neue Corona-Maßnahmen (1 Min)

360 neue Corona-Fälle

Mit 360 Corona-Neuinfektionen innerhalb eines Tages hat es am Freitag in Hamburg eine neue Höchstmarke gegeben. Auch das Robert-Koch-Institut (RKI) gibt den Sieben-Tage-Wert der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner inzwischen mit über 50 an - am Freitag mit 52,8. Laut der Hamburger Gesundheitsbehörde lag der Wert am Freitag bei 75,1. Laut Behörde liegt die Abweichung beider Werte vor allem an einer verzögerten Erfassung der Daten beim RKI. Bund und Länder hatten Mitte Oktober beschlossen, dass schärfere Regeln in den Regionen greifen müssen, in denen der Wert über 50 liegt.

Weitere Informationen Warum gibt es widersprüchliche Corona-Zahlen? Oft stimmen die veröffentlichten Infektionszahlen auf der RKI-Seite und bei NDR.de nicht überein. Wir erklären, warum. mehr

Platz für Impfzentrum wird gesucht

In Hamburg haben derweil auch die Vorbereitungen für mögliche Corona-Impfungen ab dem kommenden Frühjahr begonnen. Noch gibt es den Impfstoff zwar nicht, nach Informationen von NDR 90,3 sucht die Stadt aber bereits jetzt nach geeigneten Räumen für ein möglichst großes Impfzentrum.

Weitere Unterstützung bekommen die Gesundheitsämter der Bezirke: Ab Montag helfen 84 Soldaten bei der Nachverfolgung von Corona-Kontakten, das sind noch einmal 18 mehr als in dieser Woche.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 23.10.2020 | 16:00 Uhr