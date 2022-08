Hamburg nimmt Abschied von Fußball-Idol Uwe Seeler Stand: 10.08.2022 14:05 Uhr Im Hamburger Volksparkstadion hat am frühen Nachmittag die Trauerfeier für Uwe Seeler begonnen. Wegen des großen Andrangs war das Stadion schon früher geöffnet worden als ursprünglich geplant.

Mehrere hundert Fans waren schon früh zum Stadion gekommen, um dort auf den Einlass zu warten. Die Trauerfeier startete mit dem Pianisten und dem Seemannschor Hamburg. Sie sangen die Hamburger Hymne "Harmonia".

Im Volksparkstadion wurden viele Vorbereitungen für die Trauerfeier getroffen: Im Anstoßkreis wurde ein Rednerpult aufgestellt, rundherum wurden Kränze abgelegt. Der Pianist Joja Wendt hatte am Vormittag seinen Auftritt geprobt. "Es ist eine große Ehre für eine Legende hier zu spielen", sagte Wendt. "Man ist natürlich traurig, dass so eine großartige, vielleicht die größte Legende des deutschen Fußballs gegangen ist." Auf der anderen Seite glaube er, könne man auf ein bewegtes und ein sehr erfülltes Leben zurückblicken. Fans, die schon früh ins Stadion gekommen waren, schilderten ihre Gefühle für Seeler: "Es ist eine große Ehre für uns hier zu sein", sagte eine Frau. Eine andere sagte: "Man fühlt sich zusammengehörig und alle haben Uwe als Idol gehabt. Das wird immer so weiter gehen, Uwe ist immer der Größte." Ein Mann aus Niendorf sagte: "Es ist eine große Ehre für uns hier zu sein". Auf dem Bildschirm im Stadion wurden Bilder aus dem Leben von Uwe Seeler gezeigt.

Fegebank: "HSV und Seeler das ist eins"

Als Gäste sind auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Carlo von Tiedemann, Dagmar Berghoff und Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank ist vor Ort: "HSV und Seeler das ist eins. Weit über seinen Tod hinaus wird der Name Uwe Seeler für einen großartigen Sportsmann stehen", sagte sie zu NDR 90,3. Trauerreden werden von Hamburgs Erstem Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD), Olli Dittrich und DFB-Präsident Bernd Neuendorf gehalten. Die Trauerfeier wird seit 13.30 Uhr live im NDR Fernsehen gezeigt. NDR 90,3 meldet sich mit Reportagen aus dem Stadion. Das Hamburg Journal um 18 Uhr beschäftigt sich monothematisch damit.

Uwe Seeler im Alter von 85 Jahren gestorben

HSV-Idol Uwe Seeler war am 21. Juli im Alter von 85 Jahren gestorben. Die Stadt legte ein Kondolenzbuch im Rathaus für ihn aus. 2003 war Seeler die Ehrenbürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg verliehen worden.

Wird Volksparkstadion umbenannt?

Weitere Ehrungen für "Uns Uwe" sind bereits in der Vorbereitung. HSV-Investor Klaus-Michael Kühne, der aktuell die Namensrechte am Volksparkstadion hält, hat bereits eine Umbenennung in Uwe-Seeler-Stadion ins Gespräch gebracht. Geplant ist zudem, eine am Stadion gelegene Straße nach dem viermaligen WM-Teilnehmer zu benennen. In Frage dafür kämen die Stadionstraße sowie die Sylvesterallee zwischen dem Stadion und der Barclays Arena.

