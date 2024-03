Hamburg muss Flüchtlinge in Zelten unterbringen Stand: 26.03.2024 07:32 Uhr Der Platz reicht nicht mehr: Hamburg muss Geflüchtete und Asylsuchende bald wieder auch in Zelten unterbringen. Das geht aus einem Schreiben der Sozialbehörde an die Bezirke hervor.

Bislang hatte es irgendwie geklappt: Die Stadt hatte ehemalige Gewerbeobjekte angemietet und umgebaut, dazu Hotels und Hostels. Doch jetzt macht sie sich auch wieder auf die Suche nach Standorten für Zelte, um Flüchtlinge und Asylbewerber unterzubringen. Zuerst hatte das Hamburger Abendblatt darüber berichtet.

250 Plätze in winterfesten Zelten

Insgesamt sollen durch 25 winterfeste Zelte zusätzlich 250 Plätze geschaffen werden, heißt es in dem Schreiben der Sozialbehörde. Und wörtlich: "Es muss auch in Betracht gezogen werden, öffentliche Parks und Festplätze für die Unterbringung zu nutzen. Es muss jede in Betracht kommende Fläche und Immobilie genutzt werden, um Obdachlosigkeit zu verhindern."

Problem: Vorhandene Unterkünfte müssen schließen

Hintergrund für die dramatische Lage ist nicht so sehr die Zahl der in Hamburg neu ankommenden Menschen. Die ist sogar eher rückläufig. Auch die Zahl der untergebrachten Menschen bleibt seit Monaten relativ konstant bei einer Zahl von rund 47.000. Problem ist vielmehr, dass die Stadt auch in diesem Jahr viele Unterkünfte schließen muss und Ersatz für diese Plätze braucht. Und dass Menschen oft viel länger in den Unterkünften leben, als geplant, weil es einfach zu wenig Wohnraum gibt.

Linke fordert Beschlagnahme leerstehender Häuser

Erste Kritik an den Plänen kommt von der Linksfraktion im Rathaus. Die Bürgerschaftsabgeordnete Carola Ensslen sagte zu NDR 90,3: Die Situation der Unterbringung von Geflüchteten sei schon lange ernst, auch durch Versäumnisse der Sozialbehörde. Es sei nur konsequent, da jetzt die Bezirke aufzufordern, noch verstärkter mitzuarbeiten. "Den Fokus auf Parks und Festplätze zu sichten, finde ich aber falsch. Mir fehlen mehr Bemühungen, Gewerbeimmobilien zu akquirieren und womöglich durch Beschlagnahme von leer stehenden Häusern Platz zu schaffen," so die Linken-Fachsprecherin für Geflüchtete.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 26.03.2024 | 06:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Migration