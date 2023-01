Hamburg hat mehr als 10.000 Wohnungen genehmigt Stand: 09.01.2023 16:07 Uhr Hamburg hat erneut gut 10.000 Baugenehmigungen erteilt. Diese Zielmarke für den Wohnungsbau hatten Senat, Bezirke und Bauwirtschaft vor Jahren vereinbart. Es wurde aber knapp diesmal.

Insgesamt 10.377 Wohnungen wurden im vergangenen Jahr genehmigt - das sind sogar 200 mehr als im Jahr zuvor. Es war eine Punktlandung und eigentlich ja auch ein Grund zur Freude. Denn der Wohnungsmarkt hat sich in atemberaubendem Tempo gedreht: Die Hypothekenzinsen verdreifachten sich im Jahr 2022, die Baukosten gingen durch die Decke und die Immobilienpreise fielen um 10 bis 20 Prozent. Darum spricht Hamburgs neue Stadtentwicklungssenatorin Karen Pein (SPD) auch von einem "beachtlichen Erfolg" für das Bündnis für das Wohnen.

Seit 2011 wurden in der Hansestadt ihrer Behörde zufolge bereits knapp 127.000 Baugenehmigungen für neue Wohnungen erteilt. "Das ist gut so, denn Hamburg bleibt eine wachsende Stadt mit steigendem Wohnbedarf", sagte die Senatorin.

Sinkender Wohnungsbau in den kommenden Jahren

Sie räumt allerdings auch ein, dass die Rahmenbedingungen sich stark verschlechtert hätten. Hamburg müsse daher in den kommenden Jahren von sinkenden Neubau-Zahlen ausgehen, so Pein. Auch lasse die Gesamtsituation nicht auf eine schnelle Normalisierung hoffen, es sehe nicht nach einer schnellen Besserung aus.

Linke: Baugenehmigungen allein reichen nicht

Ein Problem ist außerdem, dass immer weniger der genehmigten Wohnungen auch wirklich gebaut werden. Das kritisiert auch die Bauexpertin der Linken-Fraktion, Heike Sudmann. "In Baugenehmigungen kann niemand wohnen", so Sudmann. Fast 32.000 ungenutzte Genehmigungen gebe es in Hamburg. Und die Tendenz sei steigend.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 09.01.2023 | 16:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Wohnungsmarkt