Hamburg erlebt ruhigen Heiligabend Stand: 25.12.2020 09:22 Uhr Hamburg hat einen sehr ruhigen und stillen Heiligen Abend gefeiert. Die Lagedienste von Polizei und Feuerwehr meldeten weder Unfälle noch Brände - oder illegale Partys.

Die Weihnachts-Gottesdienste wurden meist unter freien Himmel oder im Internet gefeiert - viele Kirchen blieben wegen der Corona-Pandemie geschlossen, die traditionellen Christ-Vespern wurden abgesagt. Dafür hatte die evangelische Nordkirche dazu aufgerufen, am Abend zu Hause am offenen Fenster oder auf dem Balkon das Lied "Stille Nacht" anzustimmen. Und zum Beispiel im neugebauten Pergolenviertel im Bezirk Nord war es in den Innenhöfen zu hören.

50 Gläubige vor dem Michel

Bei einem Freiluft-Gottesdienst vor dem Michel rief Hamburgs Bischöfin Kirsten Fehrs vor 50 Gläubigen dazu auf, trotz der aktuellen Krise die Hoffnung nicht zu verlieren: "Wir werden uns verändern, wir müssen es sogar. Der Stern bringt uns auf den Weg." Hamburgs Katholischer Erzbischof Stefan Heße sagte in seiner Predigt: "Mit dem Verstand ist jedem klar, wie wichtig die Kontakt-Einschränkungen sind, aber mit dem Herzen sind sie nur sehr schwer zu ertragen."

