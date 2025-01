Stand: 19.01.2025 10:00 Uhr Hamburg beginnt Abstimmung per Briefwahl

Knapp sechs Wochen vor der Bürgerschaftswahl beginnt in Hamburg das Briefwahlverfahren. Am Dienstag öffnen die Wahldienststellen in den Bezirken und die für alle Hamburgerinnen und Hamburger zuständige zentrale Briefwahlstelle am Gerhart-Hauptmann-Platz, wie Landeswahlleiter Oliver Rudolf mitteilte. Wahlberechtigte können dort die Unterlagen nach Vorlage ihres Personalausweises oder Reisepasses beantragen und auch gleich vor Ort abstimmen. Für diejenigen, die auf dem Postweg abstimmen, aber die erst in dieser Woche raus gehenden Wahlbenachrichtigungen nicht abwarten wollen, startet bereits am Montag der Onlinedienst für den Briefwahlantrag.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 19.01.2025 | 10:00 Uhr