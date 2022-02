Hamburg: Wieder Hunderte gegen Ukraine-Krieg auf der Straße Stand: 26.02.2022 15:53 Uhr Auch am Sonnabend sind in Hamburg wieder viele Menschen auf die Straße gegangen, um gegen den Krieg in der Ukraine zu protestieren.

Rund 1.000 Demonstrierende kamen am Mittag zu einer Kundgebung auf den Rathausmarkt. "Nein zum Krieg, nein zum Imperialismus", stand auf einem Pappplakat. Einige brachten Regenbogenflaggen mit, auch die ukrainische Landesflagge war in der Menschenmenge zu sehen. Die Volksinitiative gegen Rüstungsexporte hatte zum Protest aufgerufen. Sie befürchtet Waffenlieferungen an die Ukraine über den Hamburger Hafen. Über das Thema wurde heftig diskutiert. Einige Demonstrierende betonten, die Ukraine brauche Waffen aus dem Westen, weil sie den russischen Streitkräften ansonsten unterlegen sei. Andere Protestierende befürchten, ein Aufrüsten könnte nur noch mehr Krieg schüren.

AUDIO: Demonstration auf dem Rathausmarkt (1 Min) Demonstration auf dem Rathausmarkt (1 Min)

Kleinere Kundgebungen gegen den russischen Angriff gab es am Vormittag vor der Elbphilharmonie, wo 200 Menschen demonstrierten, am Schwanenwik waren es rund 500 Teilnehmende.

Tausende schon am Freitag unterwegs

Bereits in den vergangenen Tagen hatte es Demonstrationen in Hamburg gegeben. Am Freitag bekundeten rund 4.500 Menschen bei einer Demo in der Innenstadt ihre Solidarität mit der Ukraine. An der Elbphilharmonie und mehreren öffentlichen Gebäuden erstrahlten die Farben der ukrainischen Flagge.

Videos 3 Min Hamburger Friedensdemo gegen russische Ukraine-Invasion Ein breites Bündnis versammelte sich vor dem Hauptbahnhof. Auch der Gottesdienst im Michel stand im Zeichen des Krieges. 3 Min

Nach Einbruch der Dunkelheit wurde die Elbphilharmonie in blau-gelbes Licht getaucht. Ebenfalls in den Nationalfarben des von Russland überfallenen Landes leuchtete der Bahnsteig der U-Bahn-Station "HafenCity Universität". Bis Sonntag werde zudem die ukrainische Flagge über dem Eingang des Rathauses gehisst, teilten Senat und Bürgerschaft mit.

Hamburg sendet Zeichen gegen Krieg und Gewalt

Die Elbphilharmonie werde auch in den kommenden Nächten die besondere Beleuchtung anschalten. "Damit sendet Hamburgs weltweit bekanntes Wahrzeichen eine klare Botschaft gegen Krieg und Gewalt", hieß es. Hamburg reihe sich damit in die Solidaritätsbekundungen vieler weiterer Städte in Deutschland und Europa ein. So wurden unter anderem schon das Brandenburger Tor in Berlin, der Eiffelturm in Paris und das Kolosseum in Rom in den Landesfarben der Ukraine erleuchtet.

Erste Ukraine-Flüchtlinge in Hamburg eingetroffen

Nach dem Einmarsch der russischen Armee in der Ukraine sind die ersten Kriegsflüchtlinge in Hamburg eingetroffen. Die Zahl sei mit drei bis vier Flüchtlingen im Ankunftszentrum der Hansestadt noch sehr überschaubar, sagte am Freitagabend ein Sprecher der Innenbehörde der Nachrichtenagentur dpa. Man wisse aber, dass andere Ukrainer auch privat bereits in Hamburg untergekommen seien. Die Stadt hat einen Krisenstab eingerichtet, der die Aufnahme von ukrainischen Flüchtlingen organisieren soll.

Videos 3 Min Wie erleben Ukrainer und Russen in Hamburg die Krise? Zehntausende Menschen mit Wurzeln in der Ukraine und in Russland leben in und um Hamburg. Wir haben zwei von ihnen getroffen. 3 Min

Weitere Demos in den vergangenen Tagen

Bereits am Mittwoch und Donnerstag gab es Kundgebungen in Hamburg gegen den russischen Angriff. Vor dem Generalkonsulat der Russischen Föderation auf der Uhlenhorst demonstrierten mehrere Hundert Menschen für Frieden. Vor dem ukrainischen Generalkonsulat drückten Menschen ihre Anteilnahme aus. Auf der Treppe und am Geländer zum Eingang wurden Blumen niedergelegt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 25.02.2022 | 16:00 Uhr