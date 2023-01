Hamburg: Starkregen-Simulationen sollen ausgeweitet werden

Stand: 20.01.2023 08:11 Uhr

In den vergangenen Jahren haben Starkregenereignisse zu Überschwemmungen geführt - besonders heftig 2021 im Ahrtal. Damit die Bevölkerung in Hamburg möglichst gut auf solche Gefahren vorbereitet ist, arbeitet die Umweltbehörde an Hochwasser-Simulationen und weitet die erfassten Gebiete aus.