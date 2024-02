Hamburg: Stadtteilzentrum in Lokstedt soll attraktiver werden

Bezirks-Fraktionen wollen Zentrum in Lokstedt attraktiver machen Stand: 03.02.2024 11:09 Uhr Das Zentrum vom Hamburger Stadtteil Lokstedt muss endlich attraktiver werden - das fordern die Eimsbütteler Bezirks-Fraktionen von CDU und Grünen in einem gemeinsamen Antrag.

"Lokstedt hat einen großen Nachholbedarf", heißt es in dem Antrag von CDU und Grünen. Der Stadtteil werde weiter wachsen und mit der U5 kommt die neue Haltestelle Behrmannplatz. Es werde dringend Zeit, etwas zu tun. Im Antrag heißt es aber auch, dass schon eine Menge passiert sei.

Neu angesiedelte Gastronomie und Gewerbe

Trotz schwieriger Wirtschaftslage haben sich Gastronomie und Gewerbe neu angesiedelt: ein Hofcafé, eine kleine Kunstschule, ein Eis-Café, ein Second-Hand-Laden und eine Kindermodelagentur, um nur einige zu nennen. Im Sommer gab es einen Erdbeerstand, im Winter einen kleinen Weihnachtsmarkt.

Gehwege und Marktplatz sollen umgestaltet werden

Gehwege müssten jedoch umgestaltet, Stolperstellen beseitigt und ausreichend Platz für Kinderwagen, Rollatoren, Rollstühle geschaffen werden. Mehr Abstellmöglichkeiten für Fahrräder seien genauso wünschenswert wie Sitz- und Spielmöglichkeiten am Lokstedter Marktplatz. In Sachen Verkehr hatte man in der Grelckstraße bereits Durchfahrtssperren oder eine Einbahnstraßenregelung getestet. Nachdem die Gewerbetreidenden beides ablehnten, soll der Durchgangsverkehr weiter möglich sein, aber abgebremst und reduziert.

