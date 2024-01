"Glaskästen" in Stellingen: Abriss und Wohnungsbau geplant Stand: 22.01.2024 09:48 Uhr Das ehemalige Einkaufszentrums an der Kreuzung Kieler Straße/Volksparkstraße in Hamburg-Stellingen ist für viele schon länger ein Schandfleck. Nun gibt es konkrete Pläne, wie es mit den sogenannten Glaskästen weitergehen soll.

Der Senat hat in Lokstedt und Stellingen für gleich mehrere Flächen ein Vorkaufsrecht erlassen - auch für den Bereich Kieler Straße und Volksparkstraße. Damit will die Stadt Grundstücke vor spekulativen Investoren schützen.

Ausschreibungsverfahren für "Glaskästen"-Fläche geplant

Der Bezirk Eimsbüttel wird nun voraussichtlich im April ein Ausschreibungsverfahren für den Bereich starten, wo jetzt noch die "Glaskästen" stehen. Laut dem SPD-Fraktionsvorsitzendem Gabor Gottlieb sollen diese abgerissen und durch Wohnungen und Gewerbe ersetzt werden. Stadtplanerinnen und -planer sollen sich ab dem zweiten Quartal mit einem Entwurf bei der Stadt bewerben können. Gottlieb rechnet bereits in den nächsten drei bis fünf Jahren mit neuen Wohnungen.

Vorkaufsrecht auch in Lokstedt genutzt

Auch für den Behrmannplatz in Lokstedt wurde ein Vorkaufsrecht erlassen. Dort will der Bezirk einen neuen sozialen Anlaufpunkt schaffen. So etwa durch den Bau eines Stadtteilzentrums mit Kita, Einkaufsmöglichkeiten und einem Bürgerhaus.

Durch das Vorkaufsrecht hat die Stadt die Möglichkeit, Grundstücke zu erwerben, sollte ein Eigentümer seine Flächen verkaufen wollen. In den vergangenen zwei Jahren hat Hamburg das in 55 Fällen ausgeübt.

Weitere Informationen Hamburg geht mit Vorkaufsrecht gegen Grundstücksspekulanten vor 2021 hat die Stadt Hamburg 68 Mal ihr Vorkaufsrecht ausgeübt - wenn die Häuser etwa extrem teuer saniert werden sollten. (19.10.2022) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 22.01.2024 | 10:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Wohnungsmarkt