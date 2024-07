Stand: 04.07.2024 15:49 Uhr "Hamburg Sports Summit" in der Elbphilharmonie

In der Elbphilharmonie findet am Donnerstag der "Hamburg Sports Summit" statt. Bei dem internationalen Kongress geht es unter anderem darum, wie mehr Frauen in Führungspositionen im Sport kommen können. Mehr als 50 Expertinnen und Experten aus aller Welt sind dabei, darunter die Profifußballerin und TV-Expertin Almuth Schult. Ausgerichtet wird die Veranstaltung von der gemeinnützigen Organisation "Fussball Kann Mehr" und der Stadt Hamburg, die sich mit 170.000 Euro beteiligt hat.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 04.07.2024 | 14:00 Uhr