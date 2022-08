Hamburg: Polizei fasst besonders dreisten Fahrraddieb Stand: 21.08.2022 14:32 Uhr Er wurde erwischt und machte trotzdem direkt weiter: Die Hamburger Polizei hat am Wochenende einen offenbar besonders dreisten Fahrraddieb festgenommen.

Eine 45-jährige Frau hatte ihr Mountainbike vor einem Mehrfamilienhaus an der Fährhausstraße auf der Uhlenhorst angeschlossen. Am Sonnabendnachmittag bemerkte sie, wie ein Mann das Fahrradschloss aufbrach und mit ihrem Rad davon fuhr. Aufgrund der präzisen Beschreibung des Täters konnte die Polizei den Fahrraddieb wenig später an der Straße Lerchenfeld festnehmen. Der 26-Jährige aus Rahlstedt hatte das Mountbainbike dabei. Aus Mangel an Haftgründen kam er wieder auf freien Fuß.

Fünf Stunden später der nächste Diebstahl

Keine fünf Stunden später beobachteten Zeugen, wie ein Mann in St. Georg an der Ecke Lange Reihe / Danziger Straße besonders auffällig an einem Fahrradständer hantierte und anschließend mit zwei Rädern in Richtung Steindamm lief. Dabei handelte es sich nach Angaben der Polizei erneut um den 26-jährigen Rahlstedter. Einsatzkräfte konnten ihn wieder festnehmen. Jetzt sitzt er in Untersuchungshaft.

