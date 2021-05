Hamburg plant nächtliches Tempo-30-Limit für 85 Hauptstraßen Stand: 25.05.2021 18:46 Uhr Zu viele Menschen seien in Hamburg nachts von Lautstärken über 55 Dezibel betroffen und Schuld sei in erster Linie der Autoverkehr. Das erklärte Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) am Dienstag in der Landespressekonferenz und stellte einen neuen Lärmaktionsplan vor.

Der Plan sieht drei zentrale Punkte vor: Einführung von Tempo 30-Abschnitten, Reduzierung des Fluglärms und "Ruhige Gebiete". Da die Hauptlärmquelle der Straßenverkehr sei, soll auf insgesamt 85 neuen Abschnitten in der Nacht Tempo 30 eingeführt werden. Zwischen 22 und 6 Uhr früh soll es dann ruhiger werden. "Es gibt in Hamburg Umweltprobleme, die wir nicht überhören können und dürfen und deren Hauptverursacher der Kfz-Verkehr ist", sagte Kerstan auf der Landespressekonferenz am Dienstag.

Bei ersten Straßen erfolgt Umsetzung bis Mitte des Jahres

Zu den ersten Straßen, wo diese Regelung bis Mitte kommenden Jahres umgesetzt werden soll, gehören Teile der B73 Stader Straße, B5 Eiffestraße sowie Herderstraße, aber auch Abschnitte der Bramfelder Chaussee, des Schulterblatts, der Ostfrieslandstraße und des Finkenwerder Norderdeichs. Weitere 65 Abschnitte sollen in den nächsten drei Jahren folgen.

Lärm wird um drei Dezibel verringert

Mit der massiven Ausweitung von Tempo 30 nachts schaffe der Senat eine spürbare Verbesserung für mehr als 35.000 Hamburgerinnen und Hamburger. Die Reduzierung des Verkehrstempos soll den Lärm um drei Dezibel verringern, was von der Wirkung her der Halbierung der Verkehrsstärken entspreche.

Einführung von "Ruhigen Gebieten"

Etwas schneller in der Umsetzung ist man bei den "Ruhigen Gebieten". Das sind Bereiche, mindestens 50 Hektar groß, in denen jetzt nichts mehr geplant werden darf, das mit zusätzlichem Lärm verbunden ist. Hier sollen die Menschen weiter verlässlich Ruhe finden. Zum Beispiel im Forst Sunder und Stuck, am Schlickhügel Francop, im Klövensteen, am Höltigbaum und im Staatsforst Haake.

