Hamburg: Letzter "Corona-Abiturjahrgang" hat Schnitt von 2,31 Stand: 11.07.2023 15:09 Uhr In diesem Jahr hat es für Hamburger Prüflinge zum letzten Mal Erleichterungen beim Abitur wegen der Corona-Pandemie gegeben. Der Notendurchschnitt lag bei 2,31, wie Schulsenator Ties Rabe (SPD) am Dienstag bekannt gab.

Damit schnitt der 2023er-Jahrgang nur 0,03 Punkte schlechter ab als die 2022er-Prüflinge - aber besser als die zehn Jahrgänge vor Corona, in denen der Schnitt jeweils zwischen 2,36 und 2,46 gelegen hatte. Während der vier Abiturjahre mit Corona-Erleichterungen lag die Durchschnittsnote zwischen 2,27 und 2,31 minimal besser. "Jetzt sind wir so langsam wieder auf dem Weg zur Normalität", sagte Rabe. Mit 2,31 liege man zwischen zwischen den Corona-Ergebnissen und den Werten von vor der Corona-Zeit. Im Prüfungsjahr 2024 werde Hamburg zu den Prüfungsregeln der Vor-Corona-Zeit zurückkehren.

Schnitt an den Gymnasien am besten

An den Gymnasien lag die durchschnittliche Abiturnote bei 2,22, an den Stadtteilschulen bei 2,45 und an den Beruflichen Gymnasien bei 2,42.

3,3 Prozent fielen durch

8.986 von 9.296 Schülerinnen und Schüler haben in diesem Jahr bestanden - eine Quote von 96,7 Prozent. Im letzten Jahr hatte sie bei 97,1 Prozent gelegen.

264 Schüler schafften die Bestnote

Die Bestnote von 1,0 wurde in diesem Jahr 264 Mal vergeben. Einen Einser-Schnitt schafften 31,7 Prozent der diesjährigen Prüflinge - davon waren 60,5 Prozent weiblich. 48,9 Prozent der Abiturienten und Abiturientinnen legten einen Zweier-Schnitt hin und 19,5 Prozent einen Notendurchschnitt unter der Durchschnittsnote drei.

In den Kernfächern minimal schlechter als vor einem Jahr

In den schriftlichen Abiturprüfungen wurde in Deutsch die durchschnittliche Note von 2,87 (Vorjahr 2,81) erreicht, in Englisch 2,52 (Vorjahr 2,47), in Französisch 2,06 (Vorjahr ebenfalls 2,06) und in Mathematik 2,90 (Vorjahr 2,82). Die Ergebnisse in den Kernfächern Deutsch, Englisch und Mathematik sind damit minimal schwächer ausgefallen als im Vorjahr, aber deutlich besser als in den Vor-Corona-Jahren.

