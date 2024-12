Klage gegen Biontech wegen angeblicher Impfschäden abgewiesen Stand: 02.12.2024 10:26 Uhr Das Hamburger Landgericht hat erneut eine Klage gegen den Corona-Impfstoffhersteller Biontech wegen möglicher Impfschäden abgewiesen. Die ärztlichen Unterlagen, die die Klägerin vorgelegt habe, reichten nicht aus, um einen Zusammenhang zwischen ihren Symptomen und der Impfung zu belegen, sagte der Richter.

Das Urteil wurde am Montagvormittag verkündet. Die Entscheidung ist nicht die erste in einem Hamburger Verfahren gegen Biontech. Im März war in der Hansestadt bereits eine ähnliche Klage gegen den Impfmittelhersteller abgewiesen worden. Bundesweit sind dem Richter zufolge schon rund 100 ähnliche Fälle verhandelt worden.

Klägerin hatte 150.000 Euro Schmerzensgeld gefordert

Die Hamburger Medizinerin hatte Biontech wegen möglicher Impfschäden nach drei Impfungen verklagt, weil sie eigenen Angaben zufolge seit und infolge der Impfung an Beschwerden wie Schmerzen im Oberkörper, Schwellungen der Extremitäten sowie Erschöpfung, Müdigkeit und Schlafstörungen leidet. Sie hatte ein Schmerzensgeld von mindestens 150.000 Euro gefordert.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Medizinerin hat einen Monat Zeit, um zu überlegen, ob sie Berufung gegen das Urteil einlegen möchte.

